هجوم مسلح على معسكر للجيش الهندي شمال كشمير

هاجم متشددون معسكرا للجيش الهندي في شمال كشمير ليل الأحد وقتلوا أحد أفراد قوات أمن الحدود وأصابوا أخر وذلك بعد أسبوعين من هجوم مماثل أودى بحياة 19 جنديا وصعد التوتر بين الهند وباكستان.

وقال امتياز حسين المسؤول بالشرطة: “قتل أحد أفراد الأمن وأصيب أخر عندما حاول المتشددون دخول معسكر للجيش.”

وشنت الهند “ضربات محسوبة” في الساعات الأولى من صباح الخميس ضد معسكرات للمتشددين على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير وأعلنت أنها أوقعت خسائر جسيمة في صفوف المتشددين.