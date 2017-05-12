هجوم مسلح على نقطة لشرطة المرور في جمهورية انغوشيا الروسية

أعلنت أجهزة انفاذ القانون في جمهورية انغوشيا شمال القوقاز الروسي اليوم عن إصابة شرطي بجروح خطيرة جراء هجوم نفذه مسلحون فجر اليوم على نقطة لشرطة المرور في مدينة مالغوبيك بالجمهورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصادر في الأجهزة قولها: “إن ما بين ثلاثة وخمسة مسلحين هاجموا من ثلاثة اتجاهات نقطة تفتيش لشرطة المرور بالمدينة فجرا وجرى اشتباك بين الجانبين أصيب فيه أحد رجال الشرطة بجروح خطيرة”.

وأضافت المصادر إن اثنين من المهاجمين قتلا في الاشتباك وقد تم التعرف على أحدهما ويدعى “ماغوميد بيكبوزاروف” وهو عنصر ناشط في عصابة إجرامية مسلحة متورط في جرائم عديدة فيما لا تزال عملية التحقق من هوية المهاجم الآخر جارية.