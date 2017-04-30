هجوم مسلح في “اسطنبول” التركية.. مقتل كويتي وإيراني

قتل رجل أعمال كويتي وصديقه الإيراني جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون مساء أمس السبت في أحد شوارع مدينة اسطنبول التركية.

هذا وكان رجل الأعمال الكويتي برفقة صديقه الإيراني، عندما اعترض مجهولون السيارة التي يستقلانها، وقاموا بفتح النار، حيث يدعى رجل الأعمال الكويتي متعب الشلاحي ولإيراني سعيد كريمان، حسب وسائل إعلام.

هذا وقد أدى حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل كريمان مباشرة، بينما توفي الشلاحي في وقت لاحق متأثرا بجراحه، ويشار إلى أن الشلاحي أصيب بـ3 طلقات نارية، بينما كريمان أصيب بـ27 طلقة.