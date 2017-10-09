هجوم مسلح يسفر عن مقتل 10 أشخاص في نيجيريا

سقط عشرة أشخاص ضحايا جراء إطلاق مسلحين النار على سوق في مدينة بورت هاركورت النفطية جنوب شرق نيجيريا.

وذكر مصدر أمني أن دافع المجرزة ما زال مجهولا دون أن يعطي إحصائية دقيقة لعدد قتلى الهجوم الذي استهدف سوق المواشي في حي “مغبوسيميري”, ومن جهة أخرى أكد سكان محليون أن هناك 10 جثث على الأقل مشيرين إلى أن أغلبية الضحايا من النساء التاجرات.

وتشهد ولاية ريفرز جرائم متكررة بسبب المواجهات بين عصابات مسلحة متنافسة وأعمال خطف مقابل فدية كما تعتبر المنطقة بؤرة توتر سياسي نظرا إلى محاولات السيطرة عليها لوضع اليد على الصناعة النفطية.