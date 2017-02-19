هدية تصل إلى إيران

وصلت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس الى العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد من مجلس الشعب للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وكان فى استقبال عباس رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي والدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران واعضاء السفارة السورية.

وينطلق المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بعد غد في طهران بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة بينها سورية اضافة الى وفود برلمانية وشبابية ومنظمات غير حكومية وقوى المقاومة.