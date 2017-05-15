هذا سر هدف ناتشو “الماكر” على إشبيلية

سجل ريال مدريد هدفا “ماكرا” بقدم مدافعه ناتشو في الدقيقة العاشرة من مباراته مع إشبيلية في الدوري الإسباني ضمن المرحلة السابعة والثلاثين.

واستغل ناتشو انشغال لاعبي إشبيلية بترتيب الحائط الدفاعي أثناء ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد ووضع الكرة على يسار ريكو حارس إشبيلية، مسجلا هدفا مثيرا للجدل.

ووصفت صحيفة “موندو ديبوريتفو” المؤيدة لبرشلونة، ناتشو فيرنانديز “بالوغد”؛ بسبب الطريقة التي سدد بها اللاعب الكرة، بشكل مفاجئ للاعبين، وكذلك لحارس إشبيلية، وهو ما يعني أن الهدف صحيح من الناحية القانونية، ولكن الاعتراض كان على الناحية “الأخلاقية”.

أما الصحافة المدريدية عبر صحيفة “أس” الإسبانية فقالت إن الهدف كان قانونيا وفقا لما قاله الحكم السابق في الدوري الإسباني إيتورالدي غونزاليس، والذي أكد في تعليقه على الهدف أنه “قانوني” وأوضح أن سبب ذلك هو أن طلب المسافة للحائط يجب أن يكون من اللاعب الذي سيسدد، إضافة إلى أن الكرة كانت مثبتة في مكان واضح وليست متحركة.