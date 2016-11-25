هذا ما قاله غوارديولا عن انتقال ميسي للمان سيتي

طمأن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، جماهير برشلونة حول مستقبل ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أنه لن ينضم إلى الفريق الإنجليزي.

كانت تقارير صحفية عديدة ذكرت أن مانشستر سيتي سيكون وجهة ميسي الأقرب حال أراد الرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكان جوارديولا تحدث في أكثر من مناسبة على هامش مباراتي الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حول رفضه انتقال ميسي خارج برشلونة، وتمنى أن يعتزل وهو لاعبا في البارسا.

لكن مع تكرار نشر التقارير الصحفية، رد جوارديولا، اليوم، الجمعة، بقوله “ميسي سوف يستمر في برشلونة، وسوف يلعب هناك طيلة حياته وهذا هو ما أريده”.

وأوضح جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة مباراة الفريق أمام بيرنلي، المقرر لها غد، السبت، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، موقف عدد لاعبيه من خوض المباريات.

وقال “فينسينت كومباني سوف يغيب من 4 إلى 6 أسابيع، وبالنسبة لسيرجيو أجويرو، فهو غير مصاب، لكنه غير جاهز بنسبة 100%، أما عن يايا توريه أعتقد أنه بإمكانه اللعب في أكثر من مكان، ولدينا العديد من الخيارات”.

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي، قال المدير الفني “المنافسة قوية جدًا، وهناك العديد من المرشحين، أعتقد أن البطل سيتحدد في آخر ثماني أو عشر مباريات”.

كما تحدث جوارديولا عن اعتزال ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، قائلا “إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم، أنا أهنئه على حياته المهنية التي قضاها”.