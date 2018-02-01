هذه أبرز مطالب أهالي بلدية الشيخ علي كاسون في سلمية

طالب أهالي بلدية الشيخ علي كاسون في ريف سلمية بإعادة تأهيل شبكة مياه الشرب وتعميق البئر الموجود حاليا وحفر المزيد من الآبار الارتوازية الداعمة وزيادة مخصصات القرية من مادة الدقيق.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري رافقه فيها عدد من مديري المؤسسات العامة بالمحافظة اليوم للاطلاع على الواقع الخدمي في القرية وأهم المشروعات التنموية التي تتطلبها لتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية والخدمية.

ودعا الأهالي إلى تأمين بطاريات للمقاسم الهاتفية بما يضمن استمرارية خدماتها على الدوام واستبدال خزان الكهرباء الرئيسي وإضافة خزان آخر لتخفيف الحمولة الزائدة عليه ونقل نفايات البلدية من مكب الشيخ علي كاسون إلى مكب كاسون الجبل.

كما دعا المحافظ أعضاء المجلس البلدي الى تفعيل دورهم في معالجة هموم ومطالب الأهالي من خلال إطلاق مبادرات بناءة واتخاذ إجراءات ناجعة تنعكس إيجابا على تحسين الواقع التنموي والخدمي في البلدية مشيرا إلى أنه ستجري إعادة النظر بكميات الدقيق المخصصة لقريتي الطراد والشهيب التابعتين لبلدية الشيخ علي كاسون مع توزيعها بشكل مناسب.

وأوضح المدير العام لشركة كهرباء حماة المهندس محمد رشيد الرعيدي أن الشركة تتبع آلية من شأنها استبدال أي محولة كهربائية تزيد حمولتها على 80 بالمئة ونسبة الجباية فيها عالية وفي حال كان هناك حاجة لاستبدال أي محولة في كاسون الجبل أو القرى التابعة لها كالطراد أو السباع أو نعيور سيجري ذلك بشكل تلقائي.

وبشأن حاجة القرية لمزيد من الغرف الصفية بين مدير تربية حماة يحيى المنجد أنه سيتم لحظ مدرسة قرية كاسون الجبل بعدد من الغرف الصفية المسبقة الصنع في ضوء الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب بخصوص حفر المزيد من الآبار الارتوازية في مدارس نعيور والسباع.

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس مطيع عبشي أن بلدية كاسون الجبل والقرى المحيطة مناطق تعاني شحا في المصادر المائية كما أن مياهها الجوفية كبريتية غالبا وغير صالحة للشرب ما يستدعي الحاجة لإنشاء محطات معالجة موضحا أنه سيجري قريبا وبهدف زيادة غزارة آبار الشيخ علي كاسون تعميقها مع تركيب خزان مياه أوكسفام ثان لسد الاحتياجات المتزايدة للأهالي من المياه.