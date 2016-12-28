هذه الأطعمة تجعل رائحة جسمك ذكية

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 أطعمة تجعل رائحة الجسم جيدة في غضون ساعات قليلة دون اللجوء لمزيلات العرق وتجنبك رائحة الجسم السيئة والتي تشمل الآتي:
1.البرتقال واليوسفي: فهي من الفاكهة التي تحتوي على حمض الستريك، كما لهما قدرة كبيرة على طرد السموم والفضلات من الجسم عن طريق البراز وليس العرق، مما يجعل رائحة الجسم جيدة.
2.التفاح: غني بالمواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تعمل على طرد جميع السموم من الجسم، مما يجعل رائحة الجسم جيدة وتقضي على أي روائح كريهة.
3.الليمون: فهو مثل البرتقال غني بفيتامين سي، ويجعل رائحة العرق جيدة، لأنه يقضي على المواد المسببة لرائحة الجسم الكريهة.
4.الروزماري: هو عشب يساعد على تطهير الدم، وبالتالي يحافظ على رائحة العرق جيدة، ويمكنه أيضا القضاء على رائحة الجسم.
5.الزنجبيل : يمكن أن يساعد في القضاء على رائحة الجسم جيدة، ويمكن إزالة السموم والفضلات من الجسم.
- الكرفس: من الخضروات التي تساعد في القضاء على رائحة الجسم، واحتوائه على بعض الانزيمات يمكن أن تقلل من التعرق، وبالإضافة إلى ذلك يجعل الجسم يفرز الفيرمونات التي تساعد على قابلية الجسم الشخص الآخر.