هذه الأطعمة تجعل رائحة جسمك ذكية

ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 6 أطعمة تجعل رائحة الجسم جيدة في غضون ساعات قليلة دون اللجوء لمزيلات العرق وتجنبك رائحة الجسم السيئة والتي تشمل الآتي:

1.البرتقال واليوسفي: فهي من الفاكهة التي تحتوي على حمض الستريك، كما لهما قدرة كبيرة على طرد السموم والفضلات من الجسم عن طريق البراز وليس العرق، مما يجعل رائحة الجسم جيدة.

2.التفاح: غني بالمواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تعمل على طرد جميع السموم من الجسم، مما يجعل رائحة الجسم جيدة وتقضي على أي روائح كريهة.

3.الليمون: فهو مثل البرتقال غني بفيتامين سي، ويجعل رائحة العرق جيدة، لأنه يقضي على المواد المسببة لرائحة الجسم الكريهة.

4.الروزماري: هو عشب يساعد على تطهير الدم، وبالتالي يحافظ على رائحة العرق جيدة، ويمكنه أيضا القضاء على رائحة الجسم.

5.الزنجبيل : يمكن أن يساعد في القضاء على رائحة الجسم جيدة، ويمكن إزالة السموم والفضلات من الجسم.