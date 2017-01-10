هذه الأطعمة تجنبها أثناء إصابتك بالبرد

حذر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” من تناول عدد من الأطعمة الشائعة إذا كنت تعاني من الإصابة بالأنفلونزا، حتى لا تتفاقم الأعراض، أو إذا كنت من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالبرد أو تعاني من الجيوب الأنفية وترغب تجنب الإصابة بنزلات البرد، لأنها تجعل الأمور أكثر سوءا وقد تعرضك إلى الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي والحمى والسعال، حيث وجد عدد من الخبراء أن النظام الغذائي يلعب دورا مهما على الصحة والإصابة بنزلات البرد.

ومن الأطعمة التي تسبب تفاقما في نزلات البرد “الزبد”، فهي يمكن أن تسبب الإصابة بنزلات البرد، لأنها تقلل من درجة حرارة الجسم، وتجعلك عرضة لالتهابات الجهاز التنفسي، ومن المعروف أنها تعمل على زيادة إنتاج المخاط في الجسم، مما تجعل الشخص عرضة لزيادة الإصابة بنزلات البرد.

ووفقا للتقرير فإن المشروبات الغازية بشكل منتظم تزيد من فرصة إصابتك بالبرد حتى إذا كانت ليست باردة، لأن السكر الزائد الموجود بها يقلل المناعة، وأيضا الأطعمة المقلية مثل البطاطا أو غيرها، فإنها يمكن أن تسبب نزلات البرد، كما أن الدهون الزائدة في هذه الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية.

وكما جاء في التقرير فإنه من الأطعمة التي تزيد من الإصابة بنزلات البرد الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر، لأنها تحتوي على عنصر ضار يسمى غلوتامات أحادية الصوديوم التي يمكن أن تقلل المناعة وتزيد من نزلات البرد والأنفلونزا، كما أن اللحوم المصنعة هي نوع آخر من المواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات فيروسية ونزلات برد، لأنها عالية من الدهون الضارة مثل الأحماض الدهنية المشبعة.