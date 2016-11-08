هذه الأطعمة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” عددا من الأطعمة التي تساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة بشكل فعال، وتتضمن هذه الأطعمة:

التفاح: من الأطعمة التي يمكن أن تقلل من رائحة الفم الكريهة، لأنه غني بمادة البوليفينول التي يمكن أن تعمل على تطهير الأسنان والفم بشكل طبيعي وقتل البكتيريا المسببة للرائحة.

2.أوراق النعناع: يمكن مضغ أوراق النعناع التي تعد بديلا صحيا للمضغ على اللثة، وترك النعناع في الفم ينتج عنه الشعور بالانتعاش ويخفى رائحة الفم الكريهة.

3.الزنجبيل: هناك طريقة أخرى للحد من رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي هو مضغ قطع من الزنجبيل التي يمكن أن تقتل البكتيريا في الفم.

4.البرتقال: يعد من الفاكهة الغنية بفيتامين سي، ويمكن أن تساعد في الحد من رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي، كما أن فيتامين سي يمكن أن يدمر البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

5.القرفة: يمكن للقرفة أن تقلل من رائحة الفم الكريهة، لأنها تحتوي على مركبات كبريتية متطايرة في الفم، وبالتالي فأنها تجعل رائحة الفم طيبة.