هذه الدولة لن تسمح بإجراء تصويت تركي على أراضيها بشأن عقوبة الإعدام

أكد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس أن بلاده لن تسمح بإجراء أي استفتاء يتعلق بإعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا وهو الاجراء الذي يعمل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على تنفيذه منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وقال كورتس في تصريح له اليوم..إن” النمسا ترفض السماح للجالية التركية إجراء تصويت بهذا الخصوص على أراضيها”، مشيراً إلى أن القانون الدولي يسمح للنمسا ولأي دولة رفض إجراء أي استفتاء عام لصالح دولة أجنبية على أراضيها وذلك وفق أسس احترام حقوق السيادة الوطنية لكل بلد.

وكانت المانيا أعلنت يوم الجمعة الماضي على لسان المتحدث باسم حكومتها ستيفان سيبرت أنها لن تسمح للأتراك في ألمانيا بالتصويت على أي استفتاء يتعلق بإعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين النظام التركي ودول الاتحاد الأوروبي التي تعارض مفاوضات جديدة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة الاعتقالات والإقالات القمعية الكبيرة التي يمارسها أردوغان إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد في إطار إجراءاته الهادفة إلى إحكام قبضته على جميع المؤسسات في البلاد وخاصة مؤسسة الجيش منذ محاولة الانقلاب.