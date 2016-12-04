هذه العوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان العين

هناك أنواع مختلفة من ورم العين فهذا النوع من السرطان نادر جدا.

فيعاني من هذا النوع 530 حالة فقط كل عام على مستوى العالم، وذلك وفقاً لما نشره موقع Positive Med

هناك بعض العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان العين منها:

1- سرطان الجلد: من أهم العوامل التي ترفع خطر الإصابة بسرطان العين أن يكون الشخص مصاباً بسرطان الجلد.

2- العمر والجنس: معظم المصابين بمرض سرطان الجلد المنتشر في العين هم فوق سن الـ50، وتؤكد الدراسات أن هذا النوع أكثر شيوعاً عند الرجال أكثر من النساء.

3- لون العين: تؤكد الدراسات أن أصحاب العيون الزرقاء والرمادية والخضراء، هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان العين مقارنة بذوي أصحاب العيون البنية.

4- الشامات: ظهور الشامة على الجلد أيضاً من العوامل التي ترفع فرص الإصابة بسرطان العين كما أنه يرفع أيضاً فرص الإصابة بسرطان الجلد.

5- الإفراط في التعرض لضوء الشمس: نعلم أن الإفراط في التعرض لأشعة الشمس أحد العوامل الخطيرة التي تعزز فرص الإصابة بسرطان الجلد، ولكن الابحاث أظهرت أيضاً أن هناك علاقة بين التعرض للشمس بكثرة والإصابة بسرطان العين.