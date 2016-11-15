هذه المشروبات لتنظيف «القولون»

يحتاج الجسم من فترة إلى أخرى إلى عملية تنظيف السموم والشوائب حتى يمكنه العمل بطريقة أفضل، ويكون الجهاز الهضمي على رأس تلك الأجهزة، حتى يعمل القولون بطريقة أفضل تسمح له بامتصاص الغذاء بشكل أفضل وطرد الفضلات، مما يؤدي إلى السيطرة على زيادة الوزن ويقدم موقع “healthycures” 3 خطوات صحية لتنظيف القولون:

1- الزنجبيل: على مدار قرون من الزمان استخدم الزنجبيل لعلاج كثير من الأمراض مثل “نزلات البرد، التهاب المفاصل، ارتفاع ضغط الدم، الصداع النصفي “وأثبت فعالية كبيرة في تطهير المعدة وتحفيز عملية الهضم والتخفيف من أعراض الإمساك وانتفاخ البطن، وعند شرب الزنجبيل مغليا صباحا ومساء لمدة 3 أيام مع تناول الفواكه الطازجة سيؤدي إلى تطهير القولون بشكل كبير

2- الليمون: يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ” C” مما يجعله مخزنا من مضادات الأكسدة، وعند تناول الليمون الطازج مع الماء يساعد ذلك المعدة على تنظيم الأحماض داخلها، وتعزيز الهضم، وتوفير العلاج اللازم للاضطرابات مثل حرقة المعدة، الانتفاخ والحموضة، وعند تناول الليمون مع العسل على الريق وتناول الإفطار الخفيف من البروتين، يجبر الجسم على طرد السموم والفضلات.

3- التفاح: أكدت الدراسات أن الألياف الموجودة في التفاح قابلة للذوبان بسرعة وتساعد على نسبة الكوليسترول في الدم، وبطء امتصاص الكربوهيدرات من الأطعمة، كما تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعل حركة المعدة أفضل مما يؤدي إلى تنظيف القولون بشكل دوري.