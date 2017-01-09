هذه درجات الحرارة وتوقعات الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة المناطق الشمالية الغربية والساحلية وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 9/2

المنطقة الجنوبية 10/3

المرتفعات الجبلية 4/ناقص2

المنطقة الوسطى 8/2

المنطقة الساحلية 12/7

المنطقة الشمالية 8/1

منطقة الجزيرة 9/2

المنطقة الشرقية 11/3

منطقة البادية 10/2.