هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في العالم

احتلت “تويوتا كورولا”، المركز الأول في قائمة السيارات الأكثر مبيعا في 150 بلدا حول العالم، خلال عام 2016.

قال بيان صدر عن شركة “تويوتا” الجمعة 10 شباط، إن علامتها التجارية كورولا، لا تزال الأكثر رواجا في العالم. وأضاف البيان أن الشركة باعت 1.316 مليون سيارة تحمل علامتها التجارية، في 150 بلدا عام 2016.

وأشار البيان أن “تويوتا كورولا” احتلت بهذا الرقم المركز الأول متفوقة على أكثر من 3500 طراز طرحته مختلف شركات صناعة السيارات.

وبدأ إنتاج “تويوتا كورولا” عام 1966 ولا زال إلى الآن. ومنذ عام 1997 أصبح طراز “كورولا” هو الأول عالميا من حيث المبيعات.

وتملك شركة “تويوتا” 16 مصنعا لإنتاج السيارات، أحدها في تركيا. ولقيت منتجات الشركة رواجا بسبب تصميماتها العملية، وجودة منتجاتها.