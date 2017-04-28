هذه هي خسائر الغرب نتيجة العقوبات على روسيا

أعلنت الأمم المتحدة أن خسائر الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، تبلغ ضعفي ما تكبدته موسكو من تلك العقوبات.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية، إدريس الجزائري: “خسائر الدول التي فرضت العقوبات، تجاوزت 100 مليار دولار، أما خسائر روسيا نتيجة العقوبات، فهي حسب تقدير تقريبي جدا، توازي فقدانها 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي”.

وخلال مؤتمر صحفي في مركز “انترفاكس” الإعلامي أضاف إدريس: “عند حساب المبلغ الإجمالي المقدر الذي تكبدته روسيا فإنه يصل إلى ما بين 52-55 مليار دولار، هذا هو الثمن الذي تعين على موسكو دفعه على خلفية الأزمة الأوكرانية”.

ورأى أن التخلص من العقوبات يعود بالفائدة على الطرفين لما يترتب عليهما من خسائر كبيرة، بقوله :” 100 مليار وبين 52-55 مليار دولار، إذ جمعناها ستبلغ 150 مليار دولار، أي 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، هل من الممكن إيجاد طريقة أفضل لتوظيف هذا المال؟”.

وردت موسكو على هذه العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية مزاعم تدخلها بالأزمة الأوكرانية، بعقوبات جوابية حظرت فيها استيراد بعض المنتجات من تلك الدول.