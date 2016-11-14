هزات أرضية تضرب مناطق مختلفة في العالم

أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي أن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بلاده قد تصل إلى ملياري دولار نيوزيلندي ( 1.5 مليار دولار أمريكي).

وضربت سلسلة من الهزات الأرضية الأحد، الجزر النيوزيلندية بقوة 7.9 درجة وتسببت بدمار شديد، سيما في العاصمة، ولينغتون.

ووقع مركز الزلزال على بعد 20 كيلومترا من مدينة شفيوت على عمق كيلومتر 47 كلم. وشهدت الجزر الجنوبية من البلاد الاثنين هزات بقوة 6.2 درجة.

وتسببت الزلازل بانهيار سد على نهر كلارنس، وطلبت السلطات من السكان الانتقال إلى المناطق المرتفعة.

وسجلت هزات أرضية كذلك على مسافة غير بعيدة من مدينة لاريوخا في شمال غرب الأرجنتين بقوة 6.1 درجة.

وتزامن زلزال نيوزيلندا مع تسجيل هزات أرضية في قيرغيزيا بقوة 4.9 درجة. وسجلت هزات أرضية على مسافة 407 كلم جنوب غرب مدينة الماتا في كازاخستان ووقع مركزها على عمق 5 كلم.

وسجلت هزات أرضية في جزر اتول الأمريكية بقوة 5.9 درجة.

وضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر الاثنين مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران، حيث هرع السكان خاصة في شرق مدينة تبريز إلى الشوارع جراء الهزة الارضية.