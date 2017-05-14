هزة أرضية تضرب العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل العراقية تسجيل هزتين غير محسوستين إحداهما بقوة 2.7 في قضاء تلعفر والأخرى بقوة 1.2 على مقياس ريختر، في بلدة عقرة التابعة لمحافظة أربيل.

وقال مدير رصد زلازل عبد الكريم تقي: “وقعت هزة أرضية خفيفة قرب الحدود الإيرانية العراقية، ناتجة من استمرار تأثير اصطدام الصفيحة العربية باتجاه الصفيحة الأوراسية”.

وأكد تقي “تسجيل هزتين أخريين في نطاق جبال زاكروس، في عمق الأراضي الإيرانية وهو الشريط الحدودي بين العراق وإيران، والتي تشهد نشاطا للزلازل بشكل مستمر”.

يذكر أن مناطق الحدود بين البلدين، وخاصة في محافظات ميسان وواسط والبصرة، جنوبا، تشهد باستمرار هزات أرضية.

وكان تقرير صدر عن مركز رصد ومعالجة المعلومات لمتابعة وإدارة الأزمات في طهران، ذكر أن إيران تعرضت في الشهر الأول من عام 2017، لـ 513 هزة أرضية، بقوة يزيد متوسطها عن 2.5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح التقرير أن 293 من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 2.5 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، في حين أن 195 هزة أرضية كانت تتراوح قوتها بين 3 إلى 4، فيما تجاوزت البقية عتبة أربع درجات.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن شبكات رصد الزلازل أشارت إلى أن عدد الهزات الأرضية، التي لم تتعد قوتها درجة واحدة على مقياس ريختر وصل إلى 2043 هزة أرضية وقعت في إيران.