هزة أرضية قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

وقعت هزة ارضية بقوة 8ر5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة اليوم.

ونقلت “رويترز” عن هيئة المسح الجيولوجي الامريكية قولها ان هزة ارضية بقوة 8ر5 درجات وقعت على بعد 182 كيلومترا جنوب شرق مدينة رابول في بابوا غينيا الجديدة.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي ولا تقارير عن وقوع اصابات أو أضرار نتيجة الهزة التي كانت على عمق 57 كيلومترا.

يشار الى ان زلزالا بقوة 5ر7 درجات ضرب منطقة جنوب بابوا غينيا الجديدة في ايار من العام الماضي صدر على اثره تحذير من موجات مد عالية “تسونامي” على مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.