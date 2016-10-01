هزتين أرضيتين بميلة وقسنطينة في الجزائر

ذكر بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين متتاليتين فجر اليوم بكل من ولايتي ميلة وقسنطينة.

وحسب البيان، فإن الهزة الأولى سجلت فجر اليوم على الساعة الـ05 و 15 د بولاية ميلة بلغت درجتها 3,1 على سلم ريشتر، وحدد موقع الهزة بـ 14 كلم جنوب شرق شلغوم العيد (ولاية ميلة).

أما الهزة الثانية فسجلت فجر اليوم كذلك على الساعة ال05 و 38 د بولاية قسنطينة، وبلغت درجتها 2,9 على سلم ريشتر، موقع الهزة حدد بـ 7 كلم جنوب غرب أولاد رحموني (ولاية قسنطينة).