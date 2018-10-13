هكذا تحدى أهالي الحسكة “الأسايش”

تواصل ميليشيا ما يسمى “الأسايش” ممارساتها الإرهابية ضد المدنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي ومناطق واسعة من ريف المحافظة وخاصة لناحية فرض مناهج تعليمية في المدارس مغايرة لمناهج وزارة التربية السورية ناهيك عن الاعتقالات التي تنفذها بحق الشباب وإخضاعهم لدورات تدريب وزجهم في صفوفها.

العشرات من أبناء حي النشوة بمدينة الحسكة خرجوا أمس الجمعة بمظاهرة تنديدا بقيام “الأسايش” بمنع أبنائهم من الالتحاق بالمدارس التي تعتمد منهاج وزارة التربية السورية الرسمية في مركز مدينة الحسكة لليوم الثاني على التوالي.

المتظاهرون من أبناء الحي أكدوا في تصريحات لمراسل سانا أن دوريات ما تسمى قوات “الأسايش” تمنع منذ يوم الخميس المركبات العمومية مثل سيارات التكسي والسرافيس من نقل تلاميذ أحياء مدينة الحسكة الرافضين للمناهج غير السورية وإيصالهم إلى مدارس مركز المدينة التي تدرس منهاج وزارة التربية.

الأهالي يشددون على رفضهم للمناهج التي تريد ميليشيا “الأسايش” فرضها بالقوة في المدارس مشددين على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات على العملية التعليمية ووقف تصرفاتهم غير المسؤولة التي تهدد مستقبل أبناء المحافظة.

التلاميذ وفي تحد واضح لتلك الإجراءات التعسفية أكملوا طريقهم إلى مدارسهم سيرا على الأقدام تأكيدا على مواقفهم الرافضة لتلك الإجراءات القمعية ورغبتهم بإكمال تعليمهم باللغة والمناهج التي تحددها الدولة السورية.

مديرة التربية إلهام صورخان تؤكد في تصريح للمراسل أن ما تسمى قوات “الأسايش” قامت بمنع الطلاب والتلاميذ من الدوام بالمدارس التي تدرس مناهج الوزارة ومنعوا وسائط النقل في الأرياف التي تحمل الطلاب والمعلمين من دخول مركز مدينتي الحسكة والقامشلي مشيرة إلى أن نسبة دوام الطلاب والتلاميذ في مدينة الحسكة بلغت 40 بالمئة وفي مدينة القامشلي 60 بالمئة.

ومنذ قيام الميليشيا بالسيطرة على عدد من المدارس وفرض مناهج خاصة بها والأهالي يرفضون ويقاومون هذه الممارسات الهادفة إلى تغيير ممنهج في البنية الهيكلية للعملية التدريسية في المحافظة والغاء اللغة العربية كلغة رسمية في المدارس حيث خرجت مظاهرات في عدة مناطق ومدن وآخرها في القامشلي قبيل بدء العام الدراسي الحالي شارك فيها المئات من ابناء مدينة القامشلي وعدد من رجال الدين المسيحي ووجهاء العشائر والمجلس السياسي لقبيلة طي العربية للوقوف في وجه الغاء مناهج وزارة التربية في عدد من مدارس المحافظة.

وفي سياق متصل بممارسات ميليشيا “الأسايش” تؤكد مصادر أهلية وإعلامية زيادة وتيرة الاعتقالات التي تنفذها مجموعات تابعة لها في صفوف المدنيين وخاصة الشباب عبر نصب حواجز على الطرقات او مداهمة المنازل في مختلف المناطق.

وتبين المصادر أن الهدف من تلك الاعتقالات هو إخضاعهم لدورات عسكرية في مراكز تجميع للميليشيات ومن ثم الحاقهم في صفوف ما تسمى الوحدات الكردية وهذا ما أشاع جوا من التوتر والخوف في صفوف الأهالي الذين اصبحوا في الأسابيع الأخيرة يفضلون عدم خروج ابنائهم الشباب ويدفعونهم للبقاء في المنازل.

سياسة الأمر الواقع التي تريد تلك الميليشيات فرضها بالقوة على مكونات الشعب السوري في محافظة الحسكة في ظل المعلومات المؤكدة حول دعم عسكري ولوجستي أمريكي لما تسمى قوات “قسد” وغيرها لن تجدي نفعا امام إصرار الأهالي ورفضهم لأي سيناريو خارج إطار الشرعية وقوانين وأنظمة الدولة السورية صاحبة السيادة والحق في إدارة الحياة العامة والدفاع عن المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.