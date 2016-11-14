هكذا ردت زاخاروفا على كلام أوباما

علقت وزارة الخارجية الروسية بسخرية وتهكم على معلومات وردت في وسائل الإعلام تشير إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيطلب من اليونان خلال زيارته المقررة لها إغلاق موانئها أمام السفن الحربية الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة قولها في تعليق لها في حسابها على موقع فيسبوك “هذا ليس أقصى مدى يمكن أن يتفوه به أوباما.. على سبيل المثال من الوارد جدا أن يطلب إغلاق ساحة بوشكين أمام الحمام أو أن يمنع ألواح الخشب عن المسامير.. أيها الأصدقاء ماذا بوسع أوباما أن يطلب إغلاقه أيضا”.

من جهته أكد ديميتري بيليك النائب في مجلس الدوما الروسي أن دخول سفن البحرية الروسية إلى الموانئ اليونانية يحمل طابعا إنسانيا وثقافيا وتجاريا وليس عسكريا.

وقال بيليك “إن السفن الروسية تدخل الموانئ اليونانية للاحتفال المشترك مع اليونانيين بالتواريخ المهمة وليزور البحارة الروس المقدسات الأرثوذكسية في جبل آثوس”.