هكذا رد مارسيلو على سخرية كروس من البرازيل

رد مارسيلو دا سيلفا، ظهير فريق ريال مدريد والمنتخب البرازيلي على تغريدة زميله في الفريق الملكي، الألماني توني كروس، الذي سخر من منتخب السامبا.

ونشر كروس صورة لعام 2017 ولكن استبدل رقم 7 بعلم ألمانيا والرقم 1 بعلم البرازيل، في إشارة إلى الهزيمة التاريخية التي تعرض لها السامبا على يد المانشافت في نصف نهائي مونديال 2014.

وشارك كروس، في الانتصار التاريخي للماكينات، على السيلساو في أرضه ووسط جماهيره، حيث سجل كروس هدفين من السباعية، والتي قاد بها منتخب بلاده لنهائي المونديال لمواجهة الأرجنتين.

وكتب ماسيلو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سنة جديدة وسعيدة، وصحة جيدة للجميع وكذلك احترام الآخرين للأبد”.

كما زين مارسيلو رسالته بخمس أعلام للبرازيل في إشارة لفوز السيلسياو بلقب كأس العالم في 5 مناسبات.