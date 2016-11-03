هكذا كان رد أرملة الطيار الروسي حين طلب جاويش أوغلو مقابلتها

هذا ما رد أرملة الطيار الروسي على طلب أوغلو مقابلتها

قالت أرملة الطيار الروسي لطائرة “سو-24″، التي أسقطتها القوات الجوية التركية فوق الأراضي السورية في تشرين الثاني من عام 2015، أنها مستعدة للقاء وزير خارجية تركيا، الذي أعلن سابقاً أنه مستعد أن يذهب شخصياً ويعتذر لها.

وبحسب “روسيا اليوم” قالت أرملة طيار “سو-24″، يلينا بيشكوفا، اليوم، الخميس: بالرغم من الأوقات العصيبة التي تمر بها عائلتنا، إلا أننا سنتوجه إلى موسكو لحضور هذا اللقاء.

وكان الوزير التركي مولود جاويش أوغلو قد قال يوم أمس الأربعاء، في مقابلة مع قناة “روسيا 24″، أنه “أخبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن رغبته في تقديم الدعم المالي لعائلة الطيار الذي قتل ومقابلتها لتقديم الإعتذار إذا لم يكن لديها مانع”.

ومن الجدير بالذكر أن طائرة “سو-24” التابعة للقوات الجوية الروسية كانت في مهمة لمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، واسقاط الطائرة أدى إلى تراجع في العلاقات الروسية التركية.

وقال في وقت سابق نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي ياسين أكتاي، إن الطيار التركي اتخذ بنفسه قرار إسقاط الطائرة الروسية “سو-24” في تشرين الثاني من العام الماضي.