“هلال” الحسكة يستلم 11900 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة

استلم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة 11900 سلة غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتضررة في مناطق المحافظة.

وبين مسؤول التوزيع في فرع المنظمة محمد رسول أن عمليات التوزيع ستبدأ مطلع الأسبوع القادم وتشمل الوافدين إلى محافظة الحسكة والمتضررين والأسر الأكثر احتياجا وسيتم تخصيص 7100 سلة غذائية للأسر في مدينة الحسكة والوافدين و4800 سلة للريف القريب من الحسكة والريف الجنوبي (العريشة- الشدادي- مركدا) وذلك عبر منفذ التوزيع الرئيسي بمقر الفرع.

يشار إلى أن الفرع قام خلال الشهر الماضي بتوزيع 9950 سلة غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي على الأسر المستهدفة في مدينة الحسكة وريفها والشدادي وريفها ومركدا والعريشة.