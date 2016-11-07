هل تتجه الفلبين لشراء المروحيات والسفن الحربية الروسية؟؟

قال مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة الدولية، إيغور كوروتشينكو، اليوم، إن الفلبين قد تهتم بشراء الأسلحة الروسية، بما في ذلك المروحيات والسفن الحربية.

وكانت وكالة “رويترز” أفادت بأن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أمر برفض صفقة شراء الأسلحة الأمريكية، قائلاً إن حكومته ستبحث عن موردين آخرين.

وأعلن كوروتشينكو أن روسيا هي شريك طبيعي للفلبين نظراً لمكانة موسكو المرموقة في مجال التعاون العسكري والفني وتحقيق جميع الالتزامات أمام الشركاء، مضيفاً أن الفلبين مهتمة بشراء المروحيات الحربية “مي-17 ” و”مي-35″.

وأضاف المحلل أن الفلبين مهتمة أيضاً بشراء سفن صغيرة حاملة للصواريخ، وكذلك بأسلحة ومعدات لمكافحة الإرهاب ومافيا المخدرات.