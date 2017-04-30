هل تصبح “أريحا” هي النسخة المحدثة من مسرحية “كيماوي خان شيخون”؟

ترددت معلومات عن أن سيناربو مشابه لما حدث في “خان شيخون” ربما يجري الإعداد له في منطقة أريحا بريف إدلب.

المعلومات لم تكشف مجمل التفاصيل، وما تم الكشف عنه حتى الآن هو إحضار مجموعة من ذوي “الخوذات البيضاء”، إلى جانب عدد من العائلات التي تضم أطفالا من إدلب إلى أريحا… ما أثار شكوكا كبيرة حول عملية النقل المكثفة هذه وعلاقتها بمحاولات التنظيمات الإرهابية تكرار سيناريو “كيماوي” خان شيخون.

ويذكر أن مجموعة “الخوذات البيضاء” هي مجموعة إرهابية بحد ذاتها إذ سبق وتم توثيق حقيقة عناصرها وأدوارهم الميدانية في قتل السوريين وارتكاب مجازر بحقهم، ولها مهمات دعائية بتنسيق أوروبي – بريطاني لتجميل صورة التنظيمات الإرهابية، خاصة “جبهة النصرة”، والترويج لها بتسهيلات من منابر إعلامية أوروبية أهمها محطة بي بي سي البريطانية ورويترز إضافة إلى المنابر الخليجية من “عربية ” و”جزيرة” وغيرها..

ولمزيد من المعلومات حول التزييف والتلفيق الذي حدث في حادثة “خان شيخون” ومزاعم قصفها بالكيماوي يمكن العودة إلى ما نشره “البعث ميديا” بهذا الخصوص وخاصة الملف: بالصور والفيديو.. “طرائف” سينمائية في فيلم “كيماوي خان شيخون”!



وعلى صعيد كيماوي شيخون يذكر أن رفض الدول الغربية مقترح دمشق وموسكو وطهران تشكيل فريق دولي للتحقيق في الحادث نابع من إدراكهم التام للحقيقة وتهربهم منها، إذ هم على يقين تام بضعف موقفهم وسيضطرون في مثل هذه الحالة إلى الإقرار بعدم شرعية الضربة الأمريكية لسورية.

البعث ميديا || وحدة الرصد