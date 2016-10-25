هل ستهطل الأمطار اليوم ؟.

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم وجود فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق الجزيرة والمرتفعات الجبلية رغم بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها. أما ليلا فيميل الجو للبرودة فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس:

دمشق 26/11 27/12 28/13

القنيطرة 25/13 26/12 27/12

درعا 26/14 28/13 29/13

السويداء 23/12 24/11 25/11

حمص 27/15 26/15 27/14

حماة 29/16 28/16 29/15

الحسكة 29/14 29/13 29/14

اللاذقية 28/17 28/17 28/18

طرطوس 27/18 27/18 28/19

حلب 27/12 27/12 28/13

إدلب 26/13 26/13 27/14

دير الزور 29/13 29/13 30/14

الرقة 28/12 28/11 29/12