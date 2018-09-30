هل سيتمكن المصابين بالشلل من السير مجدداً؟

توصل باحثون أمريكيون إلى اكتشاف علاج جديد يمكن الأشخاص المصابين بالشلل من السير مجددا وذلك بفضل تقنية تركز على الحبل الشوكي.

وقام الباحثون من مركز أبحاث إصابات الحبل الشوكي بجامعة لويزفيل الأمريكية بدراسة حالات 4 أشخاص تعرضوا لإصابات في الحبل الشوكي منعتهم من الحركة وطبقوا عليهم التقنية الجديدة بصورة تدريجية على مدار أشهر.

وأوضح الباحثون أن تقنية العلاج تنقسم إلى شقين الأول.. هو زرع جهاز يقوم بالتحفيز الكهربائي للحبل الشوكي والثاني يعتمد على الكثير من التدريب لمساعدة المرضى على الوقوف والمشي مشيرين إلى أنه خلال الجولة الأخيرة من التجارب والتي امتدت لأشهر قبل وبعد عملية الزرع استعاد اثنان من المرضى الأربعة الذين أجروا عمليات الزرع والتدريب القدرة على المشي وهي المرة الأولى التي نجح هذا العلاج في جعلها ممكنة حسب موقع إنسايدر.

يذكر أن الحبل الشوكي هو بمثابة قناة لنقل المعلومات بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم إلا أن تعرضه للإصابة يعيق هذا الاتصال وبالتحفيز الكهربائي تتم مساعدة الحبل الشوكي على تنظيم وتنسيق هذه العملية ما يجعل القدرة على المشي مرة أخرى ممكنة.