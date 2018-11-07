هل عادت “آبل” لخداع مستخدميها؟

ذكرت مصادر في “آبل” أن عمل الهواتف التي أصدرتها الشركة عام 2017 سيصبح أبطأ تلقائيا عندما ستقترب بطاريات تلك الهواتف من النفاد.

وأوضحت الشركة أنها ستصدر بلاغا رسميا عن الأمر في مواقعها، لكنها أكدت أن هذا الشيء سيكون عبارة عن ميزة موجودة في هواتف “iPhone 8″ و”8 Plus” و”X”، ويمكن للمستخدم إلغاء تفعيل هذه الميزة بالذهاب إلى قائمة الإعدادات، من ثم خيار “بطارية” وبعدها “حالة البطارية”، وهناك سيتم تفعيل الوضع العادي لعمل البطارية.

وأشارت “آبل” إلى أن هذه الميزة ستحمي الهواتف من التوقف المفاجئ عن العمل في ظروف الطقس البارد، وستحسن من أدائها.

وما أثار حفيظة المستخدمين والمطلعين في مجال التقنية، هو أن الشركة كانت قد أكدت سابقا أن هواتفها لن تقوم بإبطاء السرعة تلقائيا، كون تقنياتها ستجعل معالجاتها أقل ارتباطا بمقدار شحن البطارية.

يذكر أن “آبل” كانت قد تعرضت لموجة انتقادات كبيرة من قبل المستخدمين، وتم تغريمها بمبالغ هائلة كونها أخفت عن المستخدمين سابقا أنها تعمدت إبطاء عمل هواتف “آيفون-6”.