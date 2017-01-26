هواتف أندرويد تتحول إلى “راوتِرات”

ذكر موقع Android Police المتخصص بشؤون التكنولوجيا أن ميزة جديدة ستظهر قريبا في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ستحول الهواتف إلى “موديمات و راوترات” لبث إشارات الإنترنت.

ووفقا للموقع ستمكن “الميزة الجديدة Instant Tethering الهاتف من بث إشارات (الواي فاي) للأجهزة القريبة الأخرى كالهواتف الذكية والحواسب اللوحية، كما ستمكن المستخدم من استخدام حساب (غوغل) واحد ليعمل على عدة أجهزة، الأمر الذي سيهل على المستخدم إنشاء حساب (غوغل الكتروني واحد) ليعمل على جميع أجهزته الذكية”.

وأضاف الموقع أن الميزة الجديدة ستطرح قريبا على أجهزة Nexus و Pixel التي تعمل بنظام أندرويد 7.1.1 (نوغا)، لتشمل عدة أجهزة كـ” Pixel XL”، وبعد تجريبها على تلك الأجهزة تنوي غوغل توفيرها لعدد من الأجهزة الأخرى.