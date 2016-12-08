هوف تتابع سير حملة التلقيح بمراكز الإقامة المؤقتة في جبرين والمحالج بحلب

شاركت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في سورية اليزابيث هوف أمس بحملة التلقيح التي تنفذها مديرية صحة حلب في مراكز الإقامة المؤقتة بمنطقتي جبرين والمحالج.

واطلعت هوف ومدير الصحة في المحافظة الدكتور مازن حاج طه على خدمات الرعاية الصحية التي تقوم بها فرق المديرية والمقدمة لأهالي الأحياء الشرقية من مدينة حلب حيث نوهت بجهود كوادر مديرية الصحة.

واستعرض حاج طه الخدمات المقدمة والجهود التي تبذلها المديرية لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية وخدمات الرعاية الصحية، مبينا أن المديرية ومنذ أولى لحظات خروج الأهالي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب وبالتنسيق مع محافظة حلب استنفرت كوادرها الطبية والفنية والتمريضية لاستقبالهم وسبر حالاتهم الصحية وتقديم الخدمات لهم، إضافة إلى استنفار منظمة الإسعاف السريع، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقل المرضى المحتاجين الى عناية طبية لمشافي المديرية وتم تقديم العلاج اللازم لهم إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية اللازمة للبعض الآخر.

وقدم مدير الصحة عرضا للخدمات الصحية المقدمة بمختلف أنواعها سواء اللقاحات او الكشف الطبي او الترصد التغذوي.