هولاند: من الممكن تحرير الموصل قبل الصيف

قال رئيس الجمهورية الفرنسي، فرانسوا هولاند، إن تحرير مدينة الموصل العراقية من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، قد يتم خلال ربيع العام الجاري، 2017، وقبل حلول الصيف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هولاند قوله: “لقد تم التأكيد لنا على أن هذا الهدف يمكن تحقيقه في الربيع، وفي كل الأحوال قبل الصيف”.

ووصل الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند بوقت سابق يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، ليبحث مع كبار المسؤولين العراقيين الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، ويرافقه في هذه الزيارة وزير الدفاع جان إيف لودريان.