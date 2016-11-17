هولندا.. استنفار أمني بعد تلقي الشرطة تهديداً بوجود خطر على مطار في لاهاي

تلقت الشرطة العسكرية الهولندية اليوم بلاغاً يحذر من وجود خطر أمني على مطار روتردام بمدينة لاهاي الهولندية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ستيفن كومبا المتحدث باسم الشرطة العسكرية قوله في بيان.. إن الشرطة بدأت تحقيقات مكثفة بعد تلقيها بلاغا من مصدر مجهول يفيد بوجود تهديد أمني محتمل على المطار دون تحديده.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عناصر أمن مسلحين يحرسون الطريق المؤدي إلى المطار حيث تم فرض إجراءات أمنية في جميع الأماكن.

ولم تتأثر رحلات الطيران الداخلية والخارجية بعمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة الهولندية.

وتشهد الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه فى سورية إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية فى مدن أوروبية عدة منها ميونيخ وباريس وبروكسل التي شهدت في آذار الماضي تفجيرات إرهابية في مطارها وإحدى محطات مترو الانفاق أدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.