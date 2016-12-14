هولندا تتوعد النظام التركي بالرد في حال مد ذراعه الأمنية داخل أراضيها

أكد وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرز اليوم أن بلاده ستتصدى لمحاولة النظام التركي “مد ذراعه الأمنية” داخل الأراضي الهولندية وملاحقة أفراد الجالية التركية المقيمين في هولندا بذريعة التورط بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز الماضي.

ونقلت “رويترز” عن كويندرز قوله تعليقا على تقارير صحفية حول إعداد سلطات النظام التركي قائمة بأسماء أشخاص يقيمون في هولندا وتتهمهم بـ “الارتباط” بالداعية التركي فتح الله غولن: “إن هذه التقارير تثير القلق وسنطلب إيضاحات من تركيا بشأنها” مضيفا: “سنتعامل مع السلطات التركية وإدارة الشؤون الدينية في أنقرة ويأتي ذلك في إطار سياستنا لمواجهة أي واقعة تتعلق بامتداد الذراع الامنية داخل أراضينا”.

وكان كويندرز استدعى سفير النظام التركي في لاهاي يوسف أكار بعد أن نقلت صحيفة “دي تلغراف” الهولندية اعترافه بإعداد قائمة بأسماء اشخاص يتهمهم رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان بارتباطهم بـ “غولن”.

يذكر أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب في 25 تموز الماضي ليشن حملة تصفية واسعة لخصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين وقد اعتقل في إطار هذه الحملة المتواصلة أكثر من 75 ألف شخص بمن فيهم رجال شرطة ودبلوماسيون وقضاة وعسكريون كما تم فصل عشرات آلاف الموظفين في مختلف المؤسسات التركية.