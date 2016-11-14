هولندا مهددة بهجمات إرهابية مع عودة الدواعش الهولنديين لبلادهم

حذر جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي اليوم من تعرض البلاد لهجمات إرهابية في حال عودة المزيد من الإرهابيين الهولنديين المنخرطين في تنظيم “داعش” الإرهابي إلى بلادهم مع انهياره في سورية والعراق.

وتشهد هولندا وغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية والمنطقة إلى أراضيها ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة.

ونقلت فرانس برس عن تقرير أعده جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي أن “عدد الإرهابيين العائدين قد يرتفع في حال انهزام أو انهيار داعش” مضيفا.. إن “زيادة عددهم ستعزز بشكل شبه مؤكد التطرف داخل هولندا وتزيد التهديد الإرهابي الذي يمثله هذا التنظيم”.

ويقدر عدد الهولنديين الذين غادروا بلادهم للانضمام إلى تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية في المنطقة بنحو 270 ويعتقد أن 40 منهم عادوا إلى هولندا.