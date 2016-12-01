هيئة إعداد اللاذقية الحزبي تضع معايير محددة لتقييم فاعلية الأداء الثقافي والفكري

وضعت هيئة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في اللاذقية خلال اجتماع موسع عقدته اليوم برئاسة الرفيق سعدالله صافيا رئيس المكتب وبحضور أمناء الشعب الحزبية ورؤساء اللجان ورؤساء النقابات ومديري المؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية والصحفية معايير محددة لتقييم الأداء وتدارست خطة العمل المنجزة خلال الفترة الماضية ومؤشراتها الإحصائية على مستوى كل شعبة وقطاع ثقافي.

وأوضح الرفيق صافيا أنه بهدف التقييم الدقيق والموضوعي للأداء يتم حاليا اعتماد التقييم الإحصائي الدقيق لمجمل الفعاليات حضورا ومشاركة وحوارا بهدف تعميق دور المنتج الثقافي الفكري في أوسع نقاط مجتمعي بالتوازي مع النوعية عبر اتباع آلية عمل ممنهجة في إقامة أي نشاط ثقافي فكري.

وأشار الرفيق صافيا إلى أن تحقيق فرع اللاذقية للحزب المركز الأول في المناظرة الثقافية المركزية استقطب اهتمام شرائح مختلفة من المجتمع وقطاعات أهلية وثقافية وفكرية ما يحفّز نحو تكثيف الجهود وتكاملها على مستوى الشعب الحزبية والنقابات والمنظمات الشعبية والمؤسسات الثقافية لتحقيق عمل ريادي نوعي يحقق قيمة مضافة في العمل الثقافي والفكري لافتا إلى أن تكريم الفريق الفائز بالمناظرة سيكون مميزا على مستوى فرع الحزب والمحافظة وشخصيات فكرية مجتمعية.

وقدم الرفاق أعضاء هيئة المكتب عدة مقترحات حول توسيع النشاط الثقافي الفكري في مختلف المدن والمناطق وتفعيل مشاركة الطاقات الفكرية المجتمعية في الندوات الحوارية الثقافية وجرى خلال الاجتماع عرض خطة عمل المكتب خلال المرحلة القادمة في مجال ملتقيات البعث الحوارية ودورات الإعداد الحزبي والأنشطة الثقافية والفكرية.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة