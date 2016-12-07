هيئة التخطيط الإقليمي: إجراء اختبار لتعيين عدد من العاملين في دمشق

أعلنت هيئة التخطيط الإقليمي أمس عن إجراء اختبار لتعيين عشرة عاملين من الفئتين الرابعة والخامسة للعمل في مقرها بدمشق، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من 20-12- 2016 ولغاية 19-1-2017.

وبينت الهيئة في إعلانها المؤهلات المطلوبة للوظائف الشاغرة والعدد المطلوب لكل منها والأوراق المطلوبة للعمل بوظيفة سائق أو عامل مهني “صحية كهربائي” وعامل عادي “مراسل”.

وخصصت الهيئة نسبة 50 بالمئة من الشواغر المتوفرة لذوي الشهداء ومن في حكمهم وفق أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (36) لعام 2014.

يشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الإقليمي وتنمية وتعزيز بيئة هذا الجانب التخطيطي في سورية عبر شراكات متعددة المستويات مع جهات القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي، إضافة إلى وضع الأطر والدراسات الإقليمية والهيكلية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع كل الجهات المركزية والمحلية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية على السواء في جميع أنحاء سورية.