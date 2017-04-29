هيئة تطوير الغاب بمحافظة حماة تخصص 2700 هكتار لزراعة التبغ للموسم الزراعي الحالي

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2700 هكتار لزراعة التبغ خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن زراعة التبغ ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين بسبب مردودها المادي الجيد وتوفر مستلزمات الإنتاج ودورة الإنتاج القصيرة التي لا تتجاوز ستة اشهر.

ولفت زروف إى أ منطقة الغاب تشتهر بزراعة صنف فرجينيا كون الأراضي مناسبة لمثل هذا النوع.

ووصلت المساحات المزروعة بالتبغ خلال الموسم الماضي في أراضي منطقة الغاب إلى نحو 1600 هكتار.