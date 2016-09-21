هيئة تطوير الغاب: تحصين «30» ألف رأس من الأبقار ضد التهاب الجلد

قامت مديرية الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة خلال حملة التحصين الوقائية بتحصين 30 ألف رأس من الأبقار ضد مرض التهاب الجلد الكتلي العقدي.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية الدكتور حسن عثمان أن الحملة التي اختتمت الأسبوع الماضي حققت الأهداف المرجوة منها بتلقيح جميع قطعان الأبقار المستهدفة، نتيجة زيادة الوعي في ظل حملات التوعية التي نظمتها المراكز البيطرية والوحدات الارشادية التابعة للهيئة بأهمية إجراء اللقاحات بالسرعة القصوى لضمان عدم انتقال المرض.

ولفت عثمان إلى أنه تم توزيع الدواء مجاناً على جميع مربي الأبقار في المنطقة، مبيناً أنه بإمكان أي مرب الحصول على الدواء اللازم من المراكز البيطرية عند حدوث أعراض تدل على الإصابة بهذا المرض الشبيه بالجدري.

وتنفذ مديرية الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حالياً حملتي تحصين الأولى للأبقار ضد مرض الحمى والثانية للأغنام ضد مرض الأنتروكسيميا.