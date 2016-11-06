هيئة تطوير الغاب تقيم دورة تدريبية حول الطرق المثلى لتربية النحل

أقامت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورة تدريبية حول الطرق المثلى والناجحة في تربية النحل بمشاركة 25 مهندساً وفنياً زراعياً من العاملين في مديرية الموارد البشرية والإرشاد الزراعي في الهيئة.

وأوضح مدير الموارد البشرية والإرشاد الزراعي في الهيئة المهندس أديب بنود أن الهدف من الدورة تدريب المهندسين والفنيين في الهيئة على كيفية تربية النحل في المنازل والأراضي الزراعية بشكل ناجح، للعمل على إيصال هذه المعلومات والخبرات للمواطنين الراغبين بتربية النحل، ما ينعكس إيجاباً على حياتهم المعيشية وتوفير دخل جيد.

ولفت بنود إلى أن مشروع إنشاء المنحل التجاري من المشروعات الناجحة والأكثر مردودية في الوقت الحاضر، ولكن نجاح هذا المشروع يتوقف على اتباع عدة خطوات يجب على المواطن معرفتها قبل البدء بمشروعه وهذا ما تم التركيز عليه في هذه الدورة، مشيراً إلى أن اختيار المنطقة التي سيقام عليها المنحل من أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح المنحل وبالتالي ربح المربي.