هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خطا تجاوز إشكالية “التمويل المباشر”

دمشق– فاتن شنان

اعتبر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن الهيئة تستطيع تجاوز إشكالية عدم وجود تمويل مباشر لديها من خلال تفعيل برامج الخطة الاستثمارية لديها، إضافة إلى تحضيرها لإطلاق سلسلة من مهرجانات التسوق والبيع المباشر في جميع المحافظات، لتوفير فرصة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة غير القادرة على نفقات الترويج والتسويق، وذلك عبر إشراكها بشكل مجاني ضمن هذه المهرجانات. وبيّن اسمندر أن الهيئة وقعت أربع اتفاقيات ضمن برنامج “التدريب من أجل التشغيل المضمون” في محافظة طرطوس مع منشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف تدريب وتشغيل عدد من طالبي العمل على المهن والمهارات المطلوبة لملء الشواغر المتوفرة في هذه المنشآت، مبيناً أن الاتفاقيات تهدف إلى تدريب الراغبين لمدة ثلاثة أشهر ضمن المنشآت، وتقوم الهيئة بمنح التعويض المادي الشهري لهم، على أن يتمّ بعد انتهاء فترة التدريب وتحقيق التزام المتدربين، إلزام صاحب المنشأة توقيع عقد عمل معهم لمدة لا تقلّ عن عام واحد وفق أحكام قانون العمل النافذ، وتوثيق العقد لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وإلزامه بإشراكهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين تقوم الهيئة بمتابعة الفريق الثاني لتنفيذ التزاماته لجهة التدريب وتوقيع العقود، وبذلك تكون الهيئة قد أمّنت بحسب هذه الاتفاقيات 120 فرصة عمل، منوهاً بأن الهيئة تسعى لتنفيذ هذا البرنامج في باقي المحافظات في الفترة القادمة.

وبيّن اسمندر أن الهيئة تعمل على إحداث حاضنات أعمال في منطقتي الشيخ نجار في محافظة حلب ومدينة عدرا الصناعية في محافظة دمشق لتوفير المكان والمعدات اللازمة لأصحاب الورشات والحرفيين، مشترطة أن تكون مدة مكوث هذه المشروعات في الحاضنة ثلاث سنوات لإتاحة الفرصة لمشاريع وورشات جديدة.

وكشف اسمندر عن تحضير الهيئة لتنظيم مهرجان التسوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة حمص في الفترة ما بين 4 إلى 12 من الشهر القادم، وقد بلغ عدد المشروعات المشاركة نحو 59 مشروعاً متنوعاً، لافتاً إلى أهمية هذه المهرجانات في دعم أصحاب المشاريع في مجال التسويق، حيث توفر الهيئة كافة مستلزمات المشاركة بشكل مجاني لجهة الإقامة وشحن ونقل المنتجات والبضائع وتأمين مكان العرض، ويتخلّل المهرجان مركز للبيع المباشر.