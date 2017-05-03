هيئة شؤون أسر الشهداء تبحث آليات تفعيل الخطط والمبادرات

بحثت الهيئة الفرعية لدعم ومتابعة شؤون أسر الشهداء في اللاذقية خلال اجتماعها برئاسة الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع الحزب في اللاذقية في صالة مدرج الباسل بشعبة المدينة الثالثة للحزب بحضور الرفاق اعضاء قيادة فرع الحزب وأمناء ورؤساء وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية ورجال الدين وممثلي الفعاليات الإدارية و الشعبية والأجتماعية وأعضاء مجلس الشعب واقع تنفيذ خطط ومبادرات دعم أسر الشهداء والجرحى وتكثيف البرامج التشاركية النوعية الكفيلة بتحصيل إيرادات داعمة لموارد صندوق دعم أسر الشهداء وعرض الرفيق المهندس عيسى جنيدي رئيس مكتب الفلاحين والشهداء الحزبي الفرعي أهم النشاطات والأعمال والمبادرات المنفّذة خلال الشهر الماضي وحجم الإبداعات الموجودة في حساب صندوق الهيئة وأشار إلى المبادرات التي سيتم إطلاقها لتحقيق موارد إضافية.

و تحدث الرفيق د.شريتح عن التاريخ النضالي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحمل على عاتقه مهمة تلبية وتجسيد تطلعات الجماهير وآمالها والدفاع عن قضايها ورفع الظلم عنها وأوضح أن الحزب هو اليوم المجسد لتطلعاتها والمعبّر عن آمالها في بناء المستقبل الواعد لها وأكد على تطوير أساليب العمل واستثمار المهارات المتوفرة لتحقيق المزيد من النجاحات وبما يجسد توجيهات قائد الوطن ولفت أمين الفرع إلى أن سورية منذ القدم عنوان الكرامة ومصدر الفخر لكل عربي حر شريف وأكد أن قدرها هو الدفاع عن كرامة الأمة وهي تواجه الإرهاب منذ أكثر من ست سنوات وتنتصر عليه . وجدد الرفيق شريتح الحرص على تحسين الأداء وتحقيق المزيد من النجاحات وختم حديثه مجددا العهد على العمل بكل صدق وإخلاص والوفاء لأرواح الشهداء الأبرار وترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد. وقدم الرفاق الحضور عددا من المقترحات والأفكار التي تؤدي لزيادة الأيرادات المالية لدعم موارد صندوق الشهداء والتي ركزت على تخصيص عقارات في بعض المواقع بأسعار مخفضة لصالح الهيئة. وإقامة فعاليات وأنشطة اجتماعية ورحلات مدرسية يعود ريعها لصندوق الهيئة

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة