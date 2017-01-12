هيئة عامة للثروة الحيوانية والاهتمام بأوضاعهم أبرز مطالب الأطباء البيطريين

طالب أعضاء نقابة الاطباء البيطريين بإحداث هيئة عامة للثورة الحيوانية وزيادة الاهتمام بها خاصة الاغنام /العواس/ وتفعيل دور الطبيب البيطرى بالرقابة الصحية على المواد الغذائية من المنتجات الحيوانية بالاسواق والإشراف على المسالخ وزيادة تعويضي طبيعة العمل والاختصاص.

ودعا أعضاء النقابة خلال لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله اليوم الى تأمين مستلزمات عملهم وتذليل الصعوبات والمشاكل التى تعترضهم وتعديل القوانين وإصدار تشريعات تسهل عمل النقابة مشيرين الى ضرورة تطوير وتفعيل دور اللجنة العليا للسلامة الغذائية.

و أكدت الدكتورة عبد الله أهمية دعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التى تقوم بها النقابة مشيرة الى اهتمام الحكومة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات والنقابات والاتحادات للتعرف على واقعها من أجل تسهيل اليات عملها وواقع أعضائها.

بدوره أشار نقيب الاطباء البيطريين الدكتور سمير الاسماعيل الى أن الاجتماع يأتى فى اطار تطوير العمل وتكريس التعاون بين النقابات

والحكومة لافتا الى أن النقابة ركزت على عدم الاعتماد على الاشتراكات لدعم النقابة بل على المشاريع الانتاجية والاستثمارية لتعود بالفائدة

عليها وعلى المواطنين مع.ا