هيئة مكتب الإعداد بفرع طرطوس تطالب بإطلاق صحيفة الكترونية

استعرضت هيئة مكتب الإعداد بفرع طرطوس للحزب خطة العام 2017 وقيمت أداء العام الفائت في مجال تنفيذ دورات الإعداد الحزبي التثقيفية الفرعية والمركزية وتنفيذ ملتقيات البعث الحوارية ومنتديات البعث التخصصي، وإقامة المحاضرات والندوات على مستوى الشعب الحزبية.

وأكد جميل الجابري رئيس مكتب الإعداد الفرعي أن الخطة مشروع توجيهي وجوهرها برنامج تنفيذي على مستوى الشعب والفرع والتشاركية وتبادل الأفكار في مناقشتها يصوب العمل ويجعلنا نتلافى الأخطاء والملاحظات وأكد على الدور المنوط بالإعلام.

من جهتهم طالب بعض أعضاء الهيئة قيادة فرع الحزب أن تتبنى إطلاق صحيفة الكترونية تعنى بشؤون المحافظة وتظهر نشاطاتها في ظل افتقار محافظة طرطوس لصحيفة الكترونية بعد تأخر إطلاق الموقع الالكتروني الموعود.

البعث ميديا- طرطوس:وائل علي