هيئة مكتب التربية القطري تناقش الاستعدادات للامتحانات الشوفي: سورية مركز  واحد ولا تسامح مع الأخطاء

دمشق– بسام عمار:

ناقشت هيئة مكتب التربية والطلائع القطري خلال اجتماع عقدته أمس في مقر القيادة الاستعدادات الخاصة بامتحانات المرحلة الانتقالية، وشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها، وواقع العملية التعليمية في المحافظات، والصعوبات التي تواجهها، وآلية تنفيذ خطة المكتب للعام الحالي. وأكد الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية للحزب، رئيس مكتب التربية والطلائع، أن القيادة وبتوجيه دائم من الأمين القطري السيد الرئيس بشار الأسد حريصة كل الحرص على استقرار العملية التعليمية في كل المحافظات وتأمين احتياجاتها، وستظل تقدم لها مختلف أشكال الدعم والعون، وستذلل الصعوبات والعقبات التي تواجهها، وستتخذ القرارات والإجراءات التي تحتاجها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات على مختلف مستوياتها، وتأمين احتياجاتها، واستنفار كل الجهات المعنية بها بحيث تسير وفق ما هو مخطط لها، وتأمين الأجواء المريحة للطلبة، وتأمين مستلزمات نجاحها، وتطبيق الأنظمة والإجراءات الخاصة بها، وتشكيل غرف العمليات لمتابعتها بشكل آني، ورفع تقارير يومية عن سيرها، والصعوبات التي قد تحدث ليقوم المكتب باتخاذ الإجراء المناسب، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تسامح عند حدوث أي خلل أو خطأ، وأن سورية هي مركز امتحاني واحد، ولن يسمح بأن يكون هناك أي تعكير لسير العملية الامتحانية، لأن القيادة حريصة على أن تبقى الشهادة السورية كما كانت دائماً في مقدمة الشهادات العالمية، وستقدم كل الدعم اللازم.

اهتمام كبير

وقال الرفيق رئيس المكتب: إنه رغم الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية، وفي مقدمتها الاستهداف الممنهج للمدارس ورياض الأطفال والمعاهد وللكادر التعليمي، إلا أن هذه العملية لم تتوقف بفضل إيمان معلمينا بدورهم الوطني، والمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم، وإصرارهم على الذهاب إلى مدارسهم، والمتابعة الجادة، والخطط المدروسة من قبل وزارة التربية والتي استطاعت تجاوز هذه الصعوبات، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المكتب بعقد اجتماعات هيئته بشكل دوري إيماناً منه بأهميتها والدور الملقى على عاتقها لمناقشة كل الموضوعات التي تطور العمل، وحل الصعوبات التي تواجهه، الأمر الذي يفرض على أعضاء الهيئة طرح القضايا والموضوعات بحرية تامة وشفافية مطلقة، وأن ترتقي الطروحات إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وتتناسب مع الواقع الذي نعيشه، ولاسيما أننا نمر بظروف استثنائية بسبب الحرب التي كان القطاع التربوي أحد أهدافها.

تعزيز العمل المؤسساتي

وذكر الرفيق الشوفي أنه تم خلال الأشهر الماضية عقد العديد من اللقاءات التربوية في المحافظات بهدف الاطلاع عن كثب على واقع العملية التعليمية ، وكانت لقاءات ناجحة تبيّن من خلالها أن واقع هذه العملية يسير بشكل جيد، وتمت معالجة الكثير من القضايا المطلبية والضرورية، وخلال الفترة القادمة سيتم القيام بزيارات لبعض المحافظات، وهذا الأمر يجب أن يتم من قبل رؤساء المكاتب وفي مختلف المناطق، وإشراك جميع المعنيين بالعملية التعليمية من مديرية التربية وفرع الطلائع ونقابة المعلمين لمعالجة الصعوبات بشكل مباشر، منوهاً بأهمية العمل الميداني، ولاسيما للمناطق التي يتم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري، لافتاً إلى أن خطة المكتب للعام الحالي طموحة، وتحتاج إلى تضافر جهود الجميع لنجاحها.

ودعا الرفيق الشوفي إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال، وتنمية مواهبهم ورعايتها، وإقامة الأنشطة الطليعية ومسابقات الرواد في مختلف المجالات، وإقامة أفضل العلاقات مع الأهالي من خلال التواصل معهم.

الوز: استنفار الكوادر

وزير التربية الدكتور هزوان الوز، أوضح أن العملية التعليمية مستقرة، وتسير وفق الخطط الخاصة بها رغم بعض الصعوبات التي سببتها الحرب للقطاع التربوي، وأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الخاصة بنجاح العملية الامتحانية، وتأمين مستلزماتها، وامتحانات هذا العام ستكون أفضل من الأعوام الماضية، وهناك تشدد لجهة تطبيق التعليمات الامتحانية لمنع حدوث أي خلل فيها، ولن يسمح بوجود أشياء تعكر صفوها، والوزارة استنفرت طاقمها لإنجاحها، مبيناً أن امتحانات الصفوف الانتقالية ستبدأ في السابع من الشهر الحالي، حيث سيتوجه حوالي / 3,5 / مليون طالب، وامتحانات شهادة التعليم الأساسي ستبدأ في الثالث عشر من الشهر الحالي، وعدد طلابها / 277480/، أما امتحانات الشهادة الثانوية ستبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وعدد طلابها / 190798/ طالباً علمياً وأدبياً، وعدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الشهادة المهنية /3126/، وعدد طلاب الإعدادية الشرعية /3687/، وعدد طلاب الثانوية الشرعية /1727 / ليكون مجموع الطلاب في جميع الشهادات / 504959/ طالباً.

وأكد الوزير حرص الوزارة على إقامة أفضل العلاقات ما بين مكاتب التربية في الفروع ومديريات التربية وفروع الطلائع ونقابة المعلمين، لأن الهدف واحد هو نجاح العملية التعليمية في المحافظة.

خبرة وكفاءة

من جهته أوضح نقيب المعلمين الرفيق نايف الطالب الحريري أن النقابة شريك حقيقي في العملية التعليمة، وهي فخورة بأن كوادرها هي التي تقودها، مشيراً إلى أن الانتخابات النقابية في الفروع سارت بكل أريحية، وستنتهي في العاشر من الشهر الحالي، وتم انتخاب رفاق من أصحاب الخبرة والكفاءة، لافتاً إلى أن النقابة تقدم مختلف أشكال التعاون لإنجاح العملية التعليمية في المحافظات.

وذكر رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي أن المنظمة شريك بالعملية التعليمية كونها تعنى بالشريحة الطفلية التي تحرص على تربيتها التربية الوطنية ورعاية مواهبها وتوجيهها بالشكل الصحيح، منوهاً إلى أن المنظمة تقدم كل التعاون مع الجهات المعنية لإنجاح العملية التعليمية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مؤكداً على أهمية المؤتمر الأخير للمنظمة والنتائج التي تمخضت عنه.

بعد ذلك قدّم رؤساء المكاتب عرضاً عن الواقع التربوي والاستعدادات الخاصة بالامتحانات في محافظاتهم.