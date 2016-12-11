هيكل عظمي لديناصور مفترس يباع في فرنسا

أوردت وكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت أن هيكلاً عظمياً متكاملاً تقريباً لديناصور من العصر الجوراسي بيع بـ1.13 مليون يورو بمزاد في فرنسا.

وأوردت الوكالة أن الحديث يدور حول بقايا ديناصور مفترس آكل اللحوم سمي بـألوصور انقرض منذ 135 مليون عام. اكتشف هذا الهيكل العظمي الذي تقدر درجة اكتماله بـ75% في عام 2013. يزيد طول هذا الهيكل العظمي عن 7.5 متر ويبلغ ارتفاعه 2.5 متر.

وقال ممثل لدار المزادات أن الهيكل العظمي اشتراه مواطن فرنسي وستبقى هذه السلعة في فرنسا حيث ستعرض للجمهور مستقبلا.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن مبيعات علنية لهياكل عظمية لحيوانات مفترسة منقرضة بقيت تحدث بشكل نادر جدا. مثلا بيع هيكل عظمي لديناصور مفترس للمرة الأخيرة بـ1.3 يورو في مزاد في باريس عام 2010.