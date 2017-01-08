هيلاري كلينتون: لن أترشح لأي انتخابات قادمة

أكد مصدر مقرب من المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون أنها لن تترشح لأي انتخابات قادمة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نيرا تاندن رئيسة مركز سنتر فور أميريكا بروغرس للأبحاث والمستشارة غير الرسمية لكلينتون خلال حملتها الأخيرة قولها اليوم “كلينتون ستجد السبيل لمساعدة الأطفال والعائلات في الأعوام المقبلة.. إنه التزام حياتها” مضيفة إن “كلينتون لن تترشح لأي انتخابات بعد اليوم”.

يذكر أن كلينتون لم تنسحب تماما من الحياة العامة عقب هزيمتها أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب حيث شاركت في حدثين علنيين وكتبت بعض الرسائل عبر موقع تويتر.