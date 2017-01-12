هيومان رايتس تنتقد ممارسات النظام التركي على خلفية محاولة الانقلاب

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم ممارسات النظام التركي التعسفية ضد المعارضين السلميين مؤكدة أن استخدام محاولة الانقلاب ذريعة لشن حملة قمع واسعة استهدفت المعارضين السلميين قوض الديمقراطية في تركيا.

وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم ونشرته وكالة اسوشيتد برس أن انقلاب تموز ليس عذراً للحملة التي شنت ضد المعارضين.

بدوره قال هيوغ ويليامسون مسؤول شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في هيومان رايتس ووتش.. إنه “من خلال عزل وإقالة واعتقال آلاف الأشخاص دون اتباع

الإجراءات القانونية الضرورية وإسكات وسائل الإعلام المستقلة وسجن برلمانيين باتت تركيا غارقة في أسوأ أزماتها”.

يذكر أن نظام أردوغان تذرع بمحاولة الانقلاب وشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته وقام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.